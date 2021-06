A Conmebol classificou nesta quarta-feira como "injusta e discriminatória" a declaração do sindicato internacional de jogadores de futebol (FIFPro), que expressou preocupação com a recolocação da Copa América no Brasil poucos dias antes do começo do torneio e em um país com números altos de casos e de mortes por Covid-19.

O presidente da confederação sul-americana, Alejandro Domínguez, refutou em carta pública a posição da FIFPro. O sindicato emitiu comunicado em que afirmou que o curto período em que a mudança de local foi confirmada "poderia levar a sérias consequências para a saúde dos futebolistas profissionais, dos funcionários e do público em geral".