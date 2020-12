A Conmebol acertou nesta quinta-feira alguns detalhes da organização da final da Taça Libertadores, marcada para 30 de janeiro no Maracanã, ao se reunir através de uma videoconferência com autoridades esportivas e políticas do Rio de Janeiro.

"A situação de pandemia que estamos vivendo aumenta a necessidade de uma coordenação próxima e proativa", declarou o presidente da confederação continental, Alejandro Domínguez, em um comunicado de imprensa da organização.