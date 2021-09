A Conmebol anunciou nesta terça-feira que entrou em acordo com a Uefa para a realização de um duelo intercontinental envolvendo os campeões da Copa América e Eurocopa, com a primeira edição prevista para junho do ano que vem.

A disputa, ainda sem maiores detalhes revelados, envolveria em 2022 as seleções da Argentina e da Itália.