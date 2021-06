O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, destacou nesta terça-feira os protocolos sanitários cumpridos pelo futebol sul-americano durante a pandemia de covid-19, mas não se pronunciou sobre a Copa América, após a escolha do Brasil como sede.

"Na América do Sul, com estes protocolos, com a proteção que estamos aplicando, demonstramos que somos um ecossistema seguro, e não me refiro apenas a jogadoras, jogadores e árbitros, me refiro ao ecossistema todo do futebol", expressou Domínguez no início dos sorteios das oitavas de final da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana.