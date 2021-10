28 out 2021

EFE Assunção 28 out 2021

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) afirmou nesta quarta-feira que não apoia a realização de uma Copa do Mundo a cada dois anos, como a Fifa se propõe a realizar a partir de 2023.

Em um comunicado divulgado pela entidade que dirige o futebol sul-americano, os dez países membros do Conselho, reunidos em Luque, no Paraguai, "confirmam que não participarão de uma Copa do Mundo organizada a cada dois anos".