A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que os Sul-Americanos masculinos Sub-17 e Sub-20 serão disputados no segundo semestre do ano que vem em Equador e Colômbia, respectivamente, embora a Fifa tenha cancelado os Mundiais de ambas as categorias devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, Conmebol explicou que tanto o torneio sub-20, que estava programado para fevereiro, na Colômbia, como o sub-17, previsto para março, no Equador, serão disputados "para gerar e potencializar o desenvolvimento dessas equipes através de competições internacionais".