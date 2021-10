28 out 2021

EFE Assunção 28 out 2021

No Estádio Centenário, onde ocorrerá a final da Taça Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, haverá equipes privadas e policiais locais. EFE/Arquivo

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira, que está acontecendo troca de informações entre as polícias de Uruguai e Brasil sobre a possibilidade de torcedores com antecedentes criminais viajarem para Montevidéu, visando acompanhar a final da Taça Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, no próximo dia 27.

A entidade indicou que trabalha "há meses na estratégia de segurança" para a decisão, assim como para a final da Copa Sul-Americana, entre Athletico Paranaense e Bragantino, que acontecerá sete dias antes, também na capital uruguaia.