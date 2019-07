O Flamengo, que foi derrotado pelo Emelec por 2 a 0, há uma semana, tentará nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, reverter a eliminatória e garantir classificação às quartas de final da Taça Libertadores, evitando mais um fracasso na competição.

No estádio George Capwell, em Guayaquil, o meia Wilmer Godoy, aos 10 do primeiro tempo, e o lateral-direito Romario Caicedo, aos 34 do segundo, anotaram os gols que colocaram os 'Eléctricos' em confortável vantagem para o segundo jogo da série.