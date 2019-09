A contratação de Neymar na última janela de transferências não teria desequilibrado as contas do Barcelona porque era uma operação "economicamente sustentável", segundo revelou o tesoureiro e vice-presidente do clube catalão, Enrique Tomas.

"Era sustentável por causa das diferentes opções que oferecemos ao Paris Saint-Germain. Era uma operação viável", declarou o dirigente durante a apresentação do balanço do ano passado e do orçamento para a atual temporada.