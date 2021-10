22 out 2021

EFE Alejandro Giménez. Salzburgo (Áustria) 22 out 2021

Christoph Freund, diretor esportivo do clube Red Bull Salzburg. EFE/ Alejandro Giménez

Brasão do Red Salzburg na Red Bull Arena em Salzburg, Austria. EFE/ Alejandro Giménez

Contratar jovens jogadores de futebol promissores a baixo custo, desenvolvê-los e vendê-los a preços de grandes estrelas, como no caso do norueguês Erling Haaland, é o modelo de sucesso por meio do qual o Red Bull Salzburg faturou 200 milhões de euros nos últimos cinco anos.

"Temos a equipe mais jovem de nossa história. O mais importante é que sempre planejamos os próximos três a quatro anos em nossa academia para ver quem podem ser os próximos jogadores e estarmos um passo à frente", disse Christoph Freund, diretor esportivo do clube austríaco, à Agência Efe sobre a temporada atual.