O lateral-brasileiro Marcelo pode virar um desfalque para o Real Madrid no jogo de volta contra o Chelsea pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, na próxima semana, já que foi convocado para ser mesário nas eleições para a Assembleia de Madri, na próxima terça-feira, dia anterior ao confronto decisivo em Londres.

O sorteio das mesas eleitorais foi realizado no último dia 5 e, segundo o jornal espanhol "El Mundo", Marcelo teve sete dias "para alegar causa justificada e documentada" que o impedia de aceitar a convocação. Agora o Real Madrid estuda uma solução para poder contar com o jogador, titular no empate em 1 a 1 na terça-feira, em Madri.