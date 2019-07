Quase 800 mil torcedores compareceram às 24 partidas realizadas até agora nesta edição da Copa América, números que aumentarão após a disputa do terceiro lugar, entre Argentina e Chile, e a final, entre Brasil e Peru.

Em entrevista coletiva no estádio do Maracanã, a Conmebol e o Comitê Organizador Local fizeram um balanço geral positivo do torneio e informaram que cerca de 100 mil pessoas irão aos estádios nos jogos restantes.