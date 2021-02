A Copa do Mundo do ano que vem, no Catar, terá público total nos estádios, declarou nesta segunda-feira o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que previu que até o momento de a bola rolar a pandemia do coronavírus já terá terminado.

"Até lá, todos teremos aprendido a conviver com o coronavírus. Se daqui a dois anos não conseguirmos, então acho que o problema será maior do que a Copa do Mundo", afirmou Infantino em uma apresentação da Organização Mundial da Saúde (OMS), onde exibiu uma campanha da qual participarão várias estrelas do futebol.