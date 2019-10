As seleções da Coreia do Norte e da Coreia do Sul empataram em 0 a 0 nesta terça-feira, no estádio Kim Il-sung, em Pyongyang, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que não teve público nas arquibancadas e transmissão na televisão.

As equipes dos dois países, que estão tecnicamente em guerra faz 70 anos, mantiveram placar inalterado, mas pouco foi possível saber do andamento do jogo, pois os jornalistas não puderam acompanhar o duelo, assim como os torcedores, por determinação do governo norte-coreano.