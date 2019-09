O Corinthians iniciará nesta quarta-feira a disputa das semifinais da Copa Sul-Americana, em duelo com o Independiente del Valle, do Equador, que será realizada na capital paulista, no primeiro compromisso após a perda da invencibilidade de 14 partidas.

O Timão foi derrotado no último domingo pelo Fluminense por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Desde a parada para a Copa América, os comandados por Fábio Carille não era superado em jogo oficial. O último revés havia acontecido em duelo com o Santos, também pela competição nacional.