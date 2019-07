Superior durante todo o jogo, o Corinthians venceu o Montevideo Wanderers por 2 a 0 nesta quinta-feira, em Itaquera, com um gol do atacante Clayson e outro do meia Pedrinho, e colocou um pé nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, Pedrinho encontrou Vagner Love dentro da área, e o camisa 9 tocou para trás. Clayson recebeu, ajeitou e chutou no cantinho para fazer 1 a 0.