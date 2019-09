Com uma postura totalmente diferente da apresentada em São Paulo, o Corinthians foi valente nesta quarta-feira, flertou com a classificação nos 2.850 metros do Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, mas empatou com o Independiente del Valle por 2 a 2, pelo placar agregado, e está fora da decisão da Copa Sul-Americana.

Depois da dura derrota por 2 a 0 na Arena Corinthians, o Timão esteve duas vezes na frente do placar no Equador, com gols de Boselli, aos 39 do primeiro tempo, e Clayson, de pênalti, faltando dez minutos para o fim, mas foi penalizado nos contra-ataques.