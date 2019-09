Superior ao longo dos 90 minutos e com contra-ataques mortais, o Independiente del Valle bateu o Corinthians nesta quarta-feira por 2 a 0, em São Paulo, e abriu grande vantagem para chegar à decisão da Copa Sul-Americana.

Os dois gols do jogo, válido pela partida de ida da semifinal do torneio, foram marcados pelo atacante panamenho Gabriel Torres. O primeiro saiu pouco antes do intervalo, e o segundo aos 24 minutos da etapa derradeira, ambos em rápidos contra-ataques que surpreenderam a defesa dos donos da casa.