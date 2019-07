O Corinthians receberá nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília, o Montevideo Wanderers, do Uruguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, torneio que ganhou caráter prioritário para o time paulista.

O Timão, que conquistou o título paulista no primeiro semestre e caiu na Copa do Brasil, faz campanha irregular no Campeonato Brasileiro, competição em que ocupa a décima posição, com 16 pontos, dez a menos que Palmeiras e Santos, que estão no primeiro e segundo lugares, respectivamente.