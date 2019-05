O Corinthians receberá nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília) o "velho conhecido" Deportivo Lara, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, em que tentará voltar a estabelecer uma série de vitória na temporada.

O time paulista, que venceu no domingo o Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 0, na Arena da Baixada, ganhou duas seguidas pela última vez há cerca de um mês, quando bateu o São Paulo na final do Campeonato Paulista, em que acabou campeão, e a Chapecoense, pela Copa do Brasil.