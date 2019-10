O Corinthians venceu o Santiago Morning, do Chile, nesta terça-feira, por 2 a 0, e se classificou para a semifinal da Copa Libertadores feminina, disputada em Quito, no Equador.

Giovanna Crivelari, no primeiro tempo, e Juliete Silva, no início da etapa final, fizeram os dois gols do time brasileiro no duelo, confirmando a superioridade mostrada pelo Corinthians desde o apito inaugural do duelo.