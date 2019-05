O Corinthians venceu nesta quinta-feira o Deportivo Lara por 2 a 0, repetindo em Barquisimeto, na Venezuela, o placar aplicado em São Paulo, há uma semana, e carimbou passaporte às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Timão abriu o placar aos 33 da etapa inicial, em cabeçada certeira do volante Júnior Urso. No segundo tempo, aos 10, o meia equatoriano Junior Sornoza marcou o primeiro gol com a camisa da equipe paulista, que defende desde o início do ano e deu números finais ao jogo.