O Corinthians venceu o Montevideo Wanderers por 2 a 1 nesta quinta-feira no estádio Gran Parque Central, manteve a invencibilidade na Copa Sul-Americana e se classificou para as quartas de final do torneio, em que fará confronto brasileiro contra o Fluminense.

O time paulista, que já havia levado a melhor no primeiro jogo, com um triunfo por 2 a 0 em Itaquera, iguala, assim, a sua melhor campanha na história da competição da Conmebol. Em 2005, também foi às quartas, fase na qual foi eliminado pelo Pumas, do México, que viria a ser vice-campeão.