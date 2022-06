A Costa Rica garantiu a última vaga da Copa do Mundo de 2022 nesta terça-feira, ao vencer a Nova Zelândia por 1 a 0 nas repescagens internacionais das Eliminatórias.

O gol da classificação foi marcado logo aos três minutos do primeiro tempo, por Joe Campbell. A seleção neozelandesa, que teve um gol de Chris Wood anulado pelo VAR ainda na etapa inicial, terminou o jogo com um homem a menos em campo, após a expulsão de Barbarouses aos 24 minutos do segundo tempo.