O goleiro belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, admitiu nesta sexta-feira, em live realizada nas redes sociais, que o espanhol Iker Casillas era seu ídolo de infância, e que depois se inspirou no holandês Edwin Van der Sar, pelas semelhanças físicas.

"Quando Iker começou a jogar no Madri, eu assistia aos jogos e virei goleiro por causa dele. Gostava de vê-lo e era apaixonado por aquele Real Madrid", contou o jogador, de 27 anos, que se profissionalizou no Genk, da Bélgica, antes de passar por Chelsea e Atlético de Madrid.

Courtois, no entanto, explicou que, com o passar do tempo, passou a se identificar com o holandês, que se encaixava mais em seu biotipo.

"Aos 14 anos, eu percebi que era muito alto e magro, então observava muito Van der Sar, que era mais meu estilo", explicou o belga sobre o então goleiro do Manchester United.

Atualmente, Courtois está confinado com a família na casa que vive em Madri, na Espanha, onde o governo decretou obrigação de isolamento domiciliar. O goleiro admitiu que está ansioso para voltar ao trabalho em breve.

"A primeira coisa que farei quando puder sair, é ir a Valdebebas (local onde está o CT do Real Madrid), treinar, fazer atividades e encontrar a equipe. Tenho vontade, mas é preciso esperar que o governo dê luz verde", afirmou.