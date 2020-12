O meia Philippe Coutinho, do Barcelona, reconheceu nesta segunda-feira, véspera da partida contra a Juventus, pela Liga dos Campeões, que não correspondeu às expectativas na primeira passagem pelo clube catalão.

"Claro que sou o primeiro a ficar chateado, pois sei que o desempenho não foi o que esperavam", disse o brasileiro, por quem o Barcelona pagou ao Liverpool, em 2018, cerca de 120 milhões de euros, que poderiam chegar a 160 milhões em variáveis.

Depois de defender o Bayern de Munique por empréstimo na temporada passada, Coutinho voltou ao Camp Nou para se juntar ao novo projeto do técnico Ronald Koeman. Hoje, Coutinho se considera um jogador mais completo do que quando chegou ao clube catalão.

"Comecei a mudar a parte física, acho que era necessário, e também mentalmente. É algo que está me fortalecendo e que me ajudou muito a superar uma fase tão ruim no início", comentou.

Nesta segunda etapa no Barcelona, o jogador disse ter encontrado uma equipe "em pleno processo de renovação", motivo pelo qual pediu paciência para que o time alcance seu potencial.

"O treinador e alguns jogadores que eram peças importantes na equipe mudaram, e isto faz parte do processo. Nós, que estamos dentro, estamos tentando fazer com que as coisas funcionem o mais rápido possível. Queremos melhorar os detalhes que não estão bem. Conversamos muito internamente, com o técnico e um com o outro", explicou.

Contra a Juventus, o Barcelona terá outra oportunidade de mostrar evolução para avançar às oitavas de final da Liga dos Campeões como líder do grupo G.

"Quando se vem de uma derrota (de 2 a 1 para Cádiz, na Campeonato Espanhol), sempre há frustração, mas vejo a equipe com muita vontade de mudar isto e ganhar um jogo como o de amanhã", afirmou.