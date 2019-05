O meia-atacante brasileiro Philippe Coutinho voltou a participar integralmente de um treino do Barcelona nesta quinta-feira, pela primeira vez após se lesionar durante jogo com o Getafe, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

Nos últimos dias, o ex-Vasco, Inter de Milão e Liverpool, vinha atuando uma parte das atividades com o grupo, já que também realizava trabalhos específicos para se recuperar de problema muscular que apresentou durante a partida realizada no dia 12 deste mês.