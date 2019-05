Os meias brasileiros Philippe Coutinho e Arthur, assim como o lateral-direito português Nelson Semedo, participaram do último treino do Barcelona antes da final da Copa do Rei, neste sábado, em Sevilha, contra o Valencia, mas nenhum deles já recebeu a liberação dos médicos para jogar.

Depois das entrevistas coletivas de Lionel Messi, Gerard Piqué e Ernesto Valverde, o time 'blaugrana' se exercitou para se preparar para o duelo de amanhã, que será realizado no estádio Benito Villamarín e poderá culminar com o penta do Barça na copa nacional.