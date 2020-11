O meia brasileiro Philippe Coutinho voltou nesta sexta-feira a ser relacionado pelo técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman, para jogo da equipe, após se recuperar de lesão muscular na perna esquerda.

O ex-Vasco está no grupo de 21 jogadores disponíveis para o duelo com o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, que acontecerá neste sábado, no estádio Wanda Metropolitano.