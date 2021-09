O meia brasileiro Philippe Coutinho, recém-recuperado de lesão, participou nesta quarta-feira de jogo-treino entre o Barcelona e o AE Prat, equipe que disputa a quarta divisão do Campeonato Espanhol.

O ex-Vasco foi uma das atrações da atividade, realizada com portões fechados no centro de treinamento da equipe catalã, e que terminou com a vitória dos 'Blaugranas' por 2 a 1, segundo informaram os visitantes, através das redes sociais.