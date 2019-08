O meia brasileiro Philippe Coutinho passou por exames médicos e deverá ser apresentado como reforço do Bayern de Munique, que o contratará por empréstimo junto ao Barcelona, nas próximas 48 horas, segundo apurou neste domingo a Agência Efe.

De acordo com as informações obtidas junto a fontes ligadas a operação que o levará para o futebol alemão, o ex-Vasco ainda não assinou o contrato de uma temporada com a equipe bávara. Provavelmente, ainda nesta segunda-feira, a transferência deverá ser concluída.