Philippe Coutinho (esq.) marca o segundo gol do amistoso contra a Coréia do Sul em Abu Dhabi. EFE/Ali Haider

Sem marcar um gol de falta havia mais de cinco anos, a seleção brasileira quebrou o jejum nesta terça-feira em cobrança de Philippe Coutinho e venceu a Coreia do Sul por 3 a 0, em amistoso disputado no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, no Emirados Árabes.

Derrotado pela Argentina por 1 a 0 na última sexta-feira, em Riad, na Arábia Saudita, o Brasil vinha em uma sequência de cinco partidas sem vitória. O último triunfo havia sido obtido sobre o Peru, em 7 de julho, na final da Copa América, no Maracanã.