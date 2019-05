O meia Philippe Coutinho, que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda no último dia 12, voltou a treinar com o elenco do Barcelona nesta quarta-feira, a três dias da final da Copa do Rei, contra o Valencia.

Coutinho se lesionou na vitória por 2 a 0 sobre o Getafe, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro chegou a ser vaiado pelo público da partida devido à atuação na derrota por 4 a 0 para o Liverpool dias antes, pelas semifinais da Liga dos Campeões.