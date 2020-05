O meia brasileiro Philippe Coutinho voltou a treinar nesta terça-feira no centro de treinamento do Bayern de Munique, após se recuperar de ume lesão no tornozelo direito, que o fez passar por operação no fim de abril.

O ex-Vasco e Liverpool se contundiu poucos dias após a volta das atividades do clube bávaro, que lidera o Campeonato Alemão. Recentemente, o técnico Hans-Dieter Flick admitiu que tinha esperança de ver o comandado em campo até o fim da temporada.

No domingo, Coutinho ficou fora da vitória do Bayern sobre o Union Berlim, na primeira partida da equipe após a paralisação da competição por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Nos últimos dias, o brasileiro foi destaque no noticiário por causa de uma suposta intenção do clube de Munique de prolongar o empréstimo junto ao Barcelona, que expira em 30 de junho desse ano, antes da provável disputa da reta final da Liga dos Campeões.

Os 'Blaugranas' cederam Coutinho em empréstimo de 12 meses, com opção de compra fixada de 120 milhões de euros (R$ 750 milhões), que dificilmente será exercida, segundo a imprensa alemã. EFE

rz/bg