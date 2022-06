O português Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United que também fez história no Real Madrid, publicou nesta segunda-feira uma foto junto ao lateral-esquerdo Marcelo dos tempos em que jogavam juntos no clube espanhol e afirmou que o brasileiro é "um dos maiores craques" que já teve como companheiro de equipe.

"Mais do que um companheiro de equipe, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um vestiário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo!", escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram.