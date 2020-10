28 out 2020

EFE Roma 28 out 2020

Um comentário do atacante português Cristiano Ronaldo no Instagram, no qual escreveu que os testes de PCR para detectar o novo coronavírus "são uma besteira", gerou uma enorme polêmica na Itália contra o jogador da Juventus.

CR7 publicou em sua conta na rede social, onde possui 240 milhões de seguidores, uma foto sua na qual garantiu que se sente "bem e saudável" e comentou a mesma mensagem com um "PCR são uma besteira".