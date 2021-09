A fase de grupos da Liga dos Campeões 2021-2022 começou com duas partidas iniciadas às 13h45 (de Brasília): a surpreendente derrota do Manchester United, que apesar de ter contado com gol de Cristiano Ronaldo perdeu para o Young Boys por 2 a 1 em Berna, na Suíça, e o empate entre Sevilla e Red Bull Salzburg em 1 a 1 na Espanha.

No Stade Suisse, Cristiano Ronaldo, artilheiro da Champions sete vezes, marcou o primeiro gol desta edição. Aos 13 minutos de jogo, Bruno Fernandes lançou de trivela nas costas da zaga, o camisa 7 emendou de primeira e fez 1 a 0.