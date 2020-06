A Juventus se classificou para a final da Copa da Itália nesta sexta-feira, após empatar em 0 a 0 com o Milan no Allianz Stadium, resultado que garantiu a vaga graças ao gol marcado fora de casa no empate de 1 a 1 no jogo de ida, disputado no San Siro, em fevereiro.

Apesar do placar zerado, a partida não foi monótona. Logo aos 12 minutos do primeiro tempo, Conti tocou na bola com o braço direito na área e o árbitro marcou o pênalti com o auxílio do VAR. Na cobrança, Cristiano Ronaldo acertou a trave de Donnaruma.

Na sequência, outro momento de tensão para o Milan. Rebic colocou a sola da chuteira no peito de Danilo e foi expulso com um cartão vermelho direto.

Com um homem a menos em campo, o Milan pouco sofreu pressão da equipe visitante durante o resto da partida, mas contou com a boa atuação de Donnaruma para não ser eliminado com uma derrota.

Napoli e Inter de Milão se enfrentarão no sábado para decidir o outro finalista do torneio. Na partida de ida, o Napoli venceu por 1 a 0 fora de casa. EFE

vnm/rd