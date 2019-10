O atacante português Cristiano Ronaldo, da Juventus, que acaba de ultrapassar a marca de 700 gols na carreira em jogos oficiais, garantiu nesta segunda-feira que está mais preocupado com as marcas coletivas, como os títulos, do que com as pessoais.

"Os 700 gols fazem parte do passado. Eu penso em ir além. Desejo marcar mais vezes para ajudar o time. Os prêmios individuais não são meu motor principal. Fico feliz e orgulhoso deles, mas a prioridade é ganhar com a Juventus e com a seleção. Os recordes vêm depois", afirmou badalado camisa 7, em entrevista coletiva.