EFE Redação Central 1 out 2020

A Juventus, do português Cristiano Ronaldo, e o Barcelona, do argentino Lionel Messi, estarão no mesmo grupo na Liga dos Campeões, em sorteio que acontece nesta quinta-feira, em Genebra, na Suíça.

Essa será a primeira vez na história que os dois craques, protagonistas de consecutivas edições do torneio continental, se enfrentarão nesta primeira etapa da competição, já que por muitos anos defenderam equipes do mesmo país ou então que estavam entre os cabeças de chave.