O atacante português Cristiano Ronaldo lembrou nesta quinta-feira em Singapura, onde participou de um ato com crianças patrocinado pela Fundação Olímpica da cidade-estado, o quanto era humilde quando começou a jogar e pediu aos jovens que lutem pelos seus sonhos.

"Eu venho de uma família humilde, mas que sempre me deu oportunidades. Minha mãe e meu pai me diziam, se quiser tentar, lute por isso (...) tentei minha sorte e consegui", declarou o astro de futebol rodeado de cerca de mil estudantes do ensino fundamental, com os quais chegou trocar passes, segundo imagens da EPA/EFE.