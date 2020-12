A Juventus empatou nesta quarta-feira com a Atalanta em 1 a 1, atuando em Turim, em partida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, em que o português Cristiano Ronaldo perdeu pênalti, e o espanhol Álvaro Morata viralizou por um lance inusitado.

Jogando no Allianz Stadium, os anfitriões saíram na frente aos 29 do primeiro tempo, graças a gol do atacante italiano Federico Chiesa. Na etapa complementar, aos 14, o meia suíço Remo Freuler igualou, após jogada do meia argentino Alejandro Gómez, que havia acabado de entrar em campo.