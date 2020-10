O atacante português Cristiano Ronaldo, da Juventus, foi transferido nesta quarta-feira em uma ambulância aérea de Portugal para a Itália, um dia após dar positivo em teste para o novo coronavírus, enquanto estava concentrado com a seleção lusa.

O astro partiu do aeroporto de Tires, em Cascais, localizado a 30 quilômetros de Lisboa, depois de permanecer confinado nas instalações do centro de treinamento dos atuais campeões europeus, a partir do resultado do exame de detecção do patógeno que provoca a Covid-19.