O tenista sérvio Novak Djokovic, que anunciou na semana passada ter sido infectado pelo novo coronavírus, após torneio de exibição que organizou, postou nesta segunda-feira uma mensagem religiosa e enigmática no Instagram.

"Os navios não afundam por causa da água que os cerca, mas por causa da água que entra. Não permitam que as coisas no seu entorno entrem e assim o arrastem para o fundo", postou o líder do ranking do circuito profissional masculino.