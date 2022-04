Cidade do México

EFE Cidade do México 31 mar 2022

O Cruz Azul, do México, anunciou nesta quinta-feira a saída do clube do atacante equatoriano Bryan Angulo, que, segundo a imprensa local, está perto de acertar transferência para o Santos.

"Bryan Angulo deixa de ser jogar da "La Máquina". Desejamos a ele o melhor nos futuros projetos. Muito obrigado por tudo, Cuco", indica mensagem postada pelo clube mexicano nas redes sociais.