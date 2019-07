O Cruzeiro será nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), o primeiro time brasileiro a entrar em campo pelas oitavas de final da Taça Libertadores, em visita ao River Plate, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

A Raposa teve ótima participação na fase de grupos, com cinco vitórias e uma derrota - sofrida na última rodada, já com classificação e liderança garantidas. Dona da segunda melhor campanha da etapa, atrás apenas do Palmeiras, a equipe acabou sendo colocada no caminho do atual campeão continental.