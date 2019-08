A seleção masculina de vôlei de Cuba derrotou neste sábado a do Brasil por 3 sets a 0 e vai brigar pelo ouro nos Jogos Pan-Americanos.

O vôlei masculino cubano, líder do histórico dos Jogos Pan-Americanos com cinco medalhas de ouro, não vence a competição desde Winnipeg 1999, mas neste domingo terá a possibilidade de voltar ao mais alto degrau do pódio.