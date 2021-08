O cubano Juan Miguel Echevarría, vencedor da medalha de prata no salto triplo dos Jogos Olímpicos de Tóquio, admitiu que a sensação de não poder conquistar o ouro é de frustração e que suas lágrimas "são de dor e não com alegria" por não poder ver Cuba no topo do pódio.

O último salto da final do grego Miltiadis Tentoglou, campeão europeu, que saltou 8,41m, igual a Juan Miguel Echevarría, privou o cubano de conquistar a glória olímpica.