Classificada com antecipação para as quartas de final da Copa América, a Colômbia mandou a campo um time misto que, com gol do estreante Gustavo Cuéllar, manteve os 100% de aproveitamento da equipe ao vencer o Paraguai por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, complicando a situação da 'Albirroja' no torneio.

O volante do Flamengo, que não havia sido utilizado pelo técnico Carlos Queiroz nas duas primeiras rodadas, contra Argentina e Catar, foi titular na Bahia e marcou o gol da partida aos 30 minutos do primeiro tempo, quando recebeu de Arias na área e bateu cruzado. A bola passou entre as pernas do goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, e entrou.