O Dallas Cowboys, integrante da liga de futebol americano dos Estados Unidos (NFL), está na liderança da lista divulgada nesta terça-feira pela revista "Forbes", de equipes esportivas mais valiosas do mundo.

A franquia texana, que não vence o Super Bowl, a final da NFL, desde 1995, é avaliada em US$ 5 bilhões (R$ 18,8 bilhões). Logo atrás está o New York Yankees, da liga dos EUA de beisebol (MLB), que teve valor apontado de US$ 4,3 bilhões.